Gestion de bâtiment tertiaire, GTC, GTB

Gestion technique centralisée (GTC) et gestion technique du bâtiment (GTB) sont au cœur de la performance énergétique et du confort dans les bâtiments tertiaires. Ces systèmes pilotent l’éclairage, le chauffage, la ventilation, la sécurité ou encore les accès. Grâce à une interface centralisée, ils offrent une vision complète des équipements et facilitent la maintenance. En réduisant les coûts d’exploitation et en assurant une meilleure maîtrise des consommations, la GTC/GTB est incontournable dans une démarche de smart building. Découvrez les solutions proposées pour automatiser et superviser efficacement vos bâtiments.