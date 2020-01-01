Gestion des issues de secours
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La gestion des issues de secours regroupe les dispositifs permettant d’assurer l’accessibilité, le balisage, le contrôle et l’ouverture des sorties d’urgence. Cela inclut blocs de secours, barres antipanique, alarmes, systèmes de déverrouillage ou capteurs d’ouverture. Ces équipements garantissent une évacuation fluide, sécurisée et conforme aux réglementations en vigueur. Retrouvez ici les solutions professionnelles pour équiper efficacement vos bâtiments.