Gestion technique centralisée électricité, énergie, éclairage

La gestion technique centralisée de l’électricité, de l’énergie et de l’éclairage permet un pilotage global et intelligent des installations dans les bâtiments tertiaires ou industriels. Ces systèmes centralisent les données issues des équipements (consommation électrique, scénarios d’éclairage, alertes) pour optimiser les performances et réduire les coûts. Grâce à une interface unique, les exploitants bénéficient d’une vision temps réel et d’outils d’analyse énergétique puissants. Retrouvez les solutions listées pour automatiser et superviser efficacement vos installations techniques.