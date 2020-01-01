La glace armée est un vitrage de sécurité renforcé par un treillis métallique intégré dans la masse du verre lors de sa fabrication. Ce grillage empêche la dispersion des fragments en cas de bris, limitant ainsi les risques de blessures. Ce vitrage est apprécié pour sa résistance aux chocs et sa capacité à ralentir les intrusions ou actes de vandalisme. Il est utilisé dans les bâtiments industriels, les locaux techniques, les escaliers, les fenêtres en sous-sol ou les verrières exposées. Certaines versions décoratives permettent également un rendu esthétique particulier. La glace armée peut être posée seule ou intégrée à des vitrages composés. Découvrez les solutions disponibles pour allier sécurité, robustesse et fonctionnalité sur vos chantiers.