La glace claire ou colorée est un verre plat poli sur les deux faces, largement utilisé en aménagement intérieur comme en façade. Transparente ou teintée, elle est appréciée pour sa pureté optique, sa capacité à refléter la lumière et sa polyvalence esthétique. Ce type de verre s’adapte à de nombreuses applications : crédences, miroirs, cloisons vitrées, façades commerciales, garde-corps ou éléments décoratifs. Les glaces colorées permettent de jouer avec les ambiances, tout en conservant les propriétés de transmission lumineuse. Simples à travailler (découpe, perçage, trempe, argenture), elles répondent aux exigences des professionnels en matière de design, de durabilité et de sécurité. Retrouvez ici une sélection de produits pour tous vos projets verriers, en neuf ou en rénovation.