La glace flottée, ou verre float, est un verre plat transparent obtenu par un procédé de fabrication à haute température qui garantit une surface parfaitement plane et régulière. Utilisée comme base pour de nombreux vitrages transformés (trempé, feuilleté, sérigraphié…), elle est également employée telle quelle pour des applications courantes : fenêtres, vitrines, cloisons, mobiliers ou vitrages décoratifs. Ce verre peut être clair ou légèrement teinté, avec des épaisseurs variables selon les besoins du chantier. Sa grande qualité optique et sa facilité de transformation en font un matériau de référence pour les professionnels de la vitrerie et de la construction. Parcourez les produits proposés pour trouver les glaces flottées adaptées à vos réalisations.