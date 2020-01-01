La glace teintée est un verre coloré dans la masse, utilisé pour filtrer la lumière, limiter l’éblouissement ou apporter un effet décoratif aux ouvrages. Elle offre également une réduction partielle des apports solaires, ce qui améliore le confort thermique à l’intérieur des bâtiments. Ce vitrage peut être utilisé en façade, cloison, garde-corps, mobilier ou vitrine, en neuf comme en rénovation. Disponible en plusieurs teintes (gris, bronze, vert, bleu…), elle se décline en différentes épaisseurs et finitions pour répondre aux contraintes techniques et esthétiques. La glace teintée peut aussi être transformée (trempe, feuilletage) pour répondre aux exigences de sécurité. Parcourez les modèles proposés pour choisir le vitrage coloré le plus adapté à vos projets.