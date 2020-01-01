Grille de transfert pour distribution aéraulique

Les grilles de transfert permettent la circulation de l’air entre deux zones sans perte de pression. Utilisées pour équilibrer les pressions dans les pièces, elles assurent un renouvellement d’air constant sans compromis sur l’acoustique ou l’esthétique. On les retrouve dans les logements, bureaux, établissements scolaires ou sanitaires. En version murale, de porte ou de cloison, elles s’adaptent à chaque configuration. Conformes aux normes de ventilation, elles participent à l’efficacité globale des réseaux aérauliques.