Groupe électrogène de secours fixe ou mobile

Les groupes électrogènes de secours, qu'ils soient fixes ou mobiles, sont essentiels pour assurer une alimentation électrique continue lors de coupures de courant, garantissant ainsi la continuité des activités critiques sur les chantiers et dans les bâtiments. Les modèles fixes sont installés de manière permanente et démarrent automatiquement en cas de panne, tandis que les versions mobiles offrent une flexibilité accrue pour des besoins temporaires ou sur des sites variés. Disponibles en différentes puissances et types de carburant, ces équipements s'adaptent aux exigences spécifiques des professionnels du BTP. Découvrez notre sélection de solutions fiables et conformes aux normes en vigueur pour sécuriser vos installations électriques.