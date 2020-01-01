Groupe électrogène portatif

​Les groupes électrogènes portatifs sont des équipements essentiels pour les professionnels du BTP, offrant une source d'énergie mobile et fiable sur les chantiers dépourvus d'alimentation électrique. Compacts et faciles à transporter, ces générateurs sont conçus pour alimenter divers outils et équipements, garantissant ainsi la continuité des travaux en toutes circonstances. Disponibles en différentes puissances et technologies, ils s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque projet. Par exemple, le groupe électrogène BH 6400 W de BATHEX est spécialement étudié pour les applications intensives, assurant une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées. Découvrez notre sélection de groupes électrogènes portatifs alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur pour optimiser vos interventions sur le terrain.​