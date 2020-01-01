Guichet antivol, anti-effraction
Lire plus…
Le guichet antivol et anti-effraction protège les échanges entre personnes tout en sécurisant les biens et les transactions. Conçu en vitrage feuilleté ou blindé avec passe-documents ou passe-monnaie intégré, il équipe les banques, administrations, commerces et sites sensibles. Il combine sécurité, hygiène et communication fluide entre les interlocuteurs. Résistant aux agressions et certifié selon les normes en vigueur, il s’installe en intérieur comme en façade.