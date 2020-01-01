L’horodateur pour gestion des horaires permet de planifier le fonctionnement des équipements techniques selon des plages horaires précises. Utilisé pour l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou les systèmes d’accès, il contribue à une gestion optimisée des consommations et à la réduction des coûts. Facile à programmer, il s’intègre dans les installations neuves comme existantes. Découvrez notre sélection d’horodateurs pour maîtriser les temps de fonctionnement et améliorer l’efficacité énergétique de vos bâtiments.