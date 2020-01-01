Hydrofuge de masse pour béton

Les hydrofuges de masse sont des adjuvants qui confèrent au béton une résistance accrue à la pénétration de l’eau. Intégrés directement au mélange, ils permettent de limiter l’absorption capillaire et de prolonger la durabilité de l’ouvrage, sans modifier l’aspect ou la texture du béton. Ces produits sont recommandés pour les fondations, piscines, réservoirs ou ouvrages exposés à l’humidité. Découvrez ici les solutions hydrofuges pour béton adaptées à vos chantiers.