Hydrofuge de surface à base de paraffine, cire ou huile

Les hydrofuges de surface à base de paraffine, cire ou huile offrent une protection contre l’humidité légère tout en préservant l’aspect naturel des matériaux. Utilisés sur pierres, briques, tuiles ou enduits, ils pénètrent en profondeur et assurent un effet perlant efficace sans former de film. Ces solutions sont idéales pour les ouvrages apparents, les façades ou les surfaces poreuses peu sollicitées.

Retrouvez ici une sélection de produits spécifiques, faciles à appliquer et à entretenir, avec une action hydrofuge durable et invisible. Comparez les performances selon les supports et les usages recherchés.