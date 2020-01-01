Le hydrofuge de surface est une solution professionnelle incontournable pour protéger et prolonger la durabilité des ouvrages en maçonnerie, béton, pierre ou mortier. En créant une barrière invisible, ces traitements repoussent l’eau et les agents agressifs tout en laissant respirer les supports, évitant ainsi les détériorations liées à l’humidité, au gel, aux mousses et aux salissures. Faciles à appliquer — par pulvérisation, brosse ou rouleau — les produits sélectionnés sur cette page garantissent une pénétration optimale et une protection durable sans altérer l’aspect esthétique.

Découvrez les solutions adaptées à chaque type de support : hydrofuges solubles, siloxanes, résines fluorées… Chaque fiche technique précise les caractéristiques clés : taux de couverture, temps de séchage, conformité norme, application intérieure ou extérieure. Comparez les performances et choisissez le traitement idéal pour sécuriser vos chantiers, qu’il s’agisse de rénovation ou de construction neuve.