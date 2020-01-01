Hydrofuge de surface à base de produits bitumeux

Les hydrofuges de surface à base de produits bitumeux sont conçus pour assurer une imperméabilisation durable des supports enterrés ou exposés à l’humidité constante. Appliqués sur béton, fondations, murs enterrés ou toitures plates, ces produits forment une couche épaisse, résistante et étanche. Leur formulation bitumineuse assure une excellente tenue dans le temps, même en présence d’eau stagnante ou en zones inaccessibles.

Cette sélection s’adresse aux professionnels recherchant des solutions fiables pour les zones sensibles à l’humidité. Chaque fiche technique détaille la composition, le mode d’application, le rendement et les conditions de pose.