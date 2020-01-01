Hydrofuge de surface à base de résine acrylique

Les hydrofuges de surface à base de résine acrylique sont largement utilisés pour leurs qualités filmogènes, leur bonne adhérence et leur résistance aux UV. Adaptés aux façades, balcons ou murs extérieurs, ils créent une barrière protectrice contre l’eau, tout en laissant respirer le support.

Ces produits conviennent à une grande variété de supports minéraux. Sur cette page, explorez des solutions prêtes à l’emploi, à séchage rapide, et offrant une belle finition. Chaque fiche détaille le rendement, la résistance et la durabilité.