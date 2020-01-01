Hydrofuge de surface à base de résine époxyde

Les hydrofuges de surface à base de résine époxyde assurent une protection renforcée des surfaces soumises à des contraintes mécaniques et chimiques. Leur formulation bi-composant crée un film dur, étanche et résistant, idéal pour les dalles industrielles, sols techniques, cuves ou zones à fort passage.

Ces produits sont prisés pour leur durabilité, leur résistance aux agressions chimiques et leur pouvoir couvrant élevé. Retrouvez ici des solutions adaptées aux environnements exigeants, avec détails sur temps de prise, mode de pose et compatibilité support.