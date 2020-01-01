Hydrofuge de surface à base de résine silicone
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Les hydrofuges de surface à base de résine silicone sont reconnus pour leur pouvoir déperlant et leur tenue exceptionnelle face aux intempéries. Leur formulation pénètre profondément les supports et forme une protection invisible très efficace contre les infiltrations.
Les hydrofuges de surface à base de résine silicone sont reconnus pour leur pouvoir déperlant et leur tenue exceptionnelle face aux intempéries. Leur formulation pénètre profondément les supports et forme une protection invisible très efficace contre les infiltrations.
Utilisés sur façades, briques, bétons ou enduits, ils assurent une barrière performante tout en conservant l’aspect naturel du support. Comparez ici les solutions professionnelles pour un traitement longue durée.