Hydrofuge de surface à base de résine siloxane

Les hydrofuges de surface à base de résine siloxane combinent efficacité, durabilité et respirabilité. Très utilisés en façade, ces produits assurent une imperméabilisation invisible, tout en laissant passer la vapeur d’eau, ce qui préserve l’équilibre hygrométrique du bâtiment.

Leur forte pénétration et leur résistance aux UV, aux pluies acides et aux cycles gel/dégel en font une solution haut de gamme pour les murs extérieurs. Retrouvez ici des produits adaptés aux chantiers neufs comme en rénovation.