Incinérateur domestique, industriel, de chantier

Les incinérateurs domestiques, industriels ou de chantier permettent de réduire sur site le volume de déchets combustibles par combustion contrôlée. Utilisés dans les zones isolées, les sites industriels ou les chantiers, ils répondent à des besoins ponctuels ou continus de traitement thermique. Conformes aux normes environnementales, ces équipements limitent les nuisances, réduisent les coûts de transport et favorisent une gestion autonome des déchets. Découvrez les solutions adaptées à vos contraintes d’usage et de capacité.