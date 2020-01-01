Interphone habitat individuel

L’interphone pour habitat individuel permet de communiquer avec les visiteurs avant de leur ouvrir la porte ou le portail. Audio ou vidéo, filaire ou sans fil, il améliore le confort et la sécurité des occupants. Simple à installer et à utiliser, il s’adapte à tous les styles de maisons, en neuf comme en rénovation. Ces dispositifs peuvent être connectés à des portails motorisés ou intégrés à une solution domotique pour un pilotage encore plus pratique. Explorez les options disponibles pour équiper vos projets résidentiels.