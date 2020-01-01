L’interphone tertiaire répond aux besoins des bâtiments professionnels en matière de sécurité et de contrôle d’accès. Installé à l’entrée des bureaux, entrepôts, cliniques ou établissements publics, il permet d’identifier les visiteurs et de gérer les accès de manière centralisée. Disponible en version audio ou vidéo, connecté ou autonome, il s’intègre facilement dans les systèmes existants. Ces dispositifs contribuent à la sécurisation des locaux tout en facilitant l’accueil des usagers. Découvrez les solutions adaptées à vos sites tertiaires.