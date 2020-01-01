L’interrupteur crépusculaire commande automatiquement l’allumage et l’extinction des éclairages en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à sa cellule photoélectrique intégrée, il déclenche l’éclairage dès que la lumière naturelle devient insuffisante, sans intervention manuelle. L’interrupteur crépusculaire est idéal pour les installations extérieures : éclairage de façade, de jardin, de parking ou de voie publique. Il optimise la consommation énergétique en évitant un fonctionnement inutile de l’éclairage en journée. Proposé en version murale, modulaire pour tableau ou étanche pour pose en extérieur, il s’intègre facilement aux installations existantes. Certains modèles offrent un réglage de sensibilité et une temporisation pour éviter les déclenchements intempestifs. L’interrupteur crépusculaire allie confort, économie et sécurité pour les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.