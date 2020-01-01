L’interrupteur horaire et programmateur permet de piloter automatiquement l’alimentation électrique d’un circuit à des heures précises, selon des plages horaires définies. Il est indispensable pour optimiser le fonctionnement des éclairages, chauffages, chauffe-eau ou systèmes de ventilation dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. L’interrupteur horaire et programmateur existe en version analogique ou numérique, à programmation journalière ou hebdomadaire, avec ou sans réserve de marche. Il s’installe généralement dans un tableau électrique, assurant une gestion fiable et autonome des équipements. En automatisant les cycles de marche et d’arrêt, il réduit les consommations inutiles, améliore le confort et contribue à la performance énergétique du bâtiment. L’interrupteur horaire et programmateur est une solution simple et efficace pour programmer les installations électriques selon les besoins réels des utilisateurs.