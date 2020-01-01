L’interrupteur temporisé permet d’activer un circuit électrique pendant une durée définie, puis de l’éteindre automatiquement. Il est couramment utilisé pour commander un éclairage de cage d’escalier, un ventilateur ou un chauffage d’appoint dans les lieux de passage. Grâce à son système de temporisation réglable, l’interrupteur temporisé évite les oublis d’extinction et limite les consommations superflues. Disponible en version mécanique ou électronique, il s’intègre facilement dans les tableaux électriques ou en saillie selon les modèles. Certains produits proposent un déclenchement différé, une commande manuelle ou une compatibilité avec les ampoules LED. L’interrupteur temporisé améliore le confort d’usage tout en assurant des économies d’énergie significatives dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou collectifs. C’est une solution simple, fiable et sécurisée pour automatiser l’arrêt d’un circuit selon une durée choisie.