Isolation thermique de mur par l'extérieur (ITE)
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L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) permet de traiter efficacement les ponts thermiques en enveloppant le bâtiment d’une couche isolante continue. Elle améliore la performance énergétique globale tout en préservant l’inertie thermique des murs. Réalisée avec des panneaux isolants fixés en façade et recouverts d’un enduit ou d’un bardage, elle convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations. En plus d’optimiser le confort intérieur, l’ITE valorise l’esthétique du bâtiment et répond aux exigences des réglementations environnementales.