Isolation thermique de mur

L’isolation thermique des murs est essentielle pour limiter les déperditions énergétiques et améliorer le confort des occupants. Réalisée par l’intérieur (ITI) ou par l’extérieur (ITE), elle s’adapte aux projets de rénovation comme aux constructions neuves. Les solutions incluent des panneaux isolants, des doublages collés, des enduits isolants ou des systèmes de bardage avec isolant intégré. Bien conçue, cette isolation optimise les performances énergétiques du bâtiment tout en répondant aux exigences réglementaires (RE2020, BBC).