Isolation thermique de mur par l'intérieur

L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) est une solution courante en rénovation pour améliorer les performances énergétiques sans modifier la façade. Elle consiste à poser des panneaux isolants ou des doublages collés sur les murs intérieurs, permettant un bon confort thermique et une pose rapide. Elle est adaptée aux logements occupés, avec un impact limité sur l’esthétique extérieure. L’ITI est également économique et efficace pour réduire les déperditions de chaleur dans les pièces à vivre.