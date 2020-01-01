Le profilé en caoutchouc pour joint de vitrerie-miroiterie est essentiel pour assurer l’étanchéité et la tenue mécanique des vitrages dans les châssis. Flexible, résistant aux variations de température et aux agents extérieurs, il s’adapte parfaitement aux contraintes des ouvrages vitrés, qu’ils soient fixes ou ouvrants. Ce type de profilé permet de compenser les dilatations, d’amortir les vibrations et d’assurer une pose durable du verre. Il est particulièrement utilisé dans les menuiseries en aluminium ou acier, les cloisons vitrées, verrières et vitrines. Disponible en plusieurs sections, duretés et finitions, il offre aux professionnels une solution fiable et rapide à mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la longévité des installations. Explorez les modèles adaptés à vos configurations de chantier.