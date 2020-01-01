Joint pour revêtement de sol à incorporer dans dallage

Les joints à incorporer dans les dallages sont essentiels pour maîtriser les mouvements naturels des sols en béton et prévenir l’apparition de fissures. En construction neuve comme en rénovation, ces solutions permettent d’absorber les dilatations, les retraits et les déformations liés aux variations thermiques ou aux charges mécaniques. Utilisés dans les bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels, ils contribuent à la pérennité de l’ouvrage, à la sécurité des usagers et à la qualité des finitions. En fonction du type de dallage, du support et de la fréquence de passage, plusieurs types de joints sont disponibles : de dilatation, de fractionnement ou de construction. Consultez les produits listés pour choisir les solutions adaptées à vos contraintes de chantier.