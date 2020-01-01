Le joint pour revêtement mural extérieur joue un rôle essentiel dans la durabilité et la performance des façades. Il permet d’absorber les mouvements du bâti, d’assurer l’étanchéité entre les éléments de parement ou d’enduit, et d’éviter les infiltrations d’eau ou les fissures. Utilisés pour les joints de fractionnement, de dilatation ou de finition, ces produits existent en version mastic, bande, mousse imprégnée ou profilé selon les contraintes du chantier. Ils s’appliquent sur tous types de supports : béton, enduit, bardage ou pierre. Leur élasticité et leur résistance aux UV et intempéries garantissent une longue tenue dans le temps. Retrouvez ici des solutions de joints extérieurs adaptées aux revêtements muraux et aux normes en vigueur dans la construction.