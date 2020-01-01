Le profilé pour revêtement mural extérieur est un élément essentiel dans la pose de bardages, parements ou systèmes de façade ventilée. Il assure la fixation, la jonction ou la finition des panneaux tout en garantissant une ventilation correcte et une protection contre les infiltrations. Fabriqués en aluminium, PVC ou acier, ces profilés s’adaptent à tous types de revêtements : bois, composite, fibre-ciment, métal, etc. Ils existent en différentes formes (départ, d’angle, de finition, de raccord) selon les besoins du chantier. Robustes, durables et faciles à poser, ils assurent une mise en œuvre rapide et soignée, tout en renforçant l’esthétique globale de la façade. Retrouvez ici une sélection de profilés techniques pour garantir la qualité et la pérennité de vos habillages muraux extérieurs.