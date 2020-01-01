Laine de roche en panneau

Les panneaux de laine de roche sont rigides ou semi-rigides, conçus pour isoler les murs, toitures ou planchers avec précision. Ils offrent une excellente tenue mécanique et facilitent une pose plane, continue et performante. Résistants au feu, durables, et très efficaces contre les nuisances sonores, ils répondent aux exigences des bâtiments à haute performance énergétique. Ces panneaux conviennent aux ouvrages résidentiels, ERP et bâtiments industriels, et s’adaptent à toutes les configurations grâce à une large gamme d’épaisseurs.