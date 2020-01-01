La laine de roche est un isolant minéral utilisé pour ses excellentes performances thermiques, acoustiques et sa résistance au feu. Disponible en panneaux, rouleaux ou flocons, elle s’applique dans les murs, toitures, planchers et cloisons. Sa structure fibreuse permet de piéger l’air, réduisant les déperditions de chaleur et atténuant efficacement les bruits. Incombustible et stable dans le temps, elle répond aux exigences des bâtiments collectifs, ERP, industriels ou résidentiels. Une solution polyvalente pour une isolation durable.