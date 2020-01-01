La laine de roche en rouleau est utilisée pour isoler efficacement les combles aménagés, les planchers ou les murs. Facile à découper et à manipuler, elle se pose entre ou sous les structures (solives, chevrons), en assurant une excellente continuité d’isolation. Ce format combine confort thermique, atténuation acoustique et résistance au feu. Il convient parfaitement aux chantiers résidentiels ou tertiaires, en neuf comme en rénovation. Un choix économique et polyvalent pour des performances durables.