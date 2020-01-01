La laine de roche en vrac est idéale pour l’isolation des combles perdus ou des zones difficiles d’accès. Appliquée par soufflage ou insufflation, elle permet de couvrir uniformément les surfaces, même irrégulières. Ce format assure une excellente isolation thermique et acoustique tout en conservant les propriétés incombustibles du matériau. Résistante à l’humidité, durable et stable, la laine de roche en vrac est une solution rapide à mettre en œuvre, particulièrement adaptée aux rénovations énergétiques performantes.