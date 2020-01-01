La laine de verre en panneau offre une solution d’isolation rigide ou semi-rigide adaptée aux parois verticales, toitures, planchers et cloisons. Sa tenue mécanique facilite une pose plane et continue, limitant les ponts thermiques. Elle apporte un confort thermique et acoustique durable, tout en étant incombustible. Ces panneaux sont disponibles en différentes densités et épaisseurs pour s’adapter à chaque configuration de bâtiment. Ils répondent aux exigences des constructions performantes, en neuf comme en rénovation.