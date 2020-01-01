La laine de verre est l’un des isolants les plus utilisés dans le bâtiment pour ses qualités thermiques, acoustiques et son excellent rapport qualité-prix. Fabriquée à partir de verre recyclé, elle est disponible en rouleaux, panneaux ou flocons pour s’adapter à toutes les configurations : combles, murs, planchers ou cloisons. Facile à poser, légère et non inflammable, elle assure un bon confort thermique été comme hiver. Elle s’inscrit dans une démarche durable et conforme aux réglementations actuelles.