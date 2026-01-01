La laine de verre en rouleau est utilisée pour isoler les combles aménagés, les murs ou les planchers. Facile à manipuler et à découper, elle se pose entre chevrons, solives ou montants, assurant une isolation thermique et acoustique efficace. Sa souplesse permet une bonne adaptation aux irrégularités des supports. Elle est non inflammable, résistante au vieillissement et conforme aux exigences de la RE2020. Une solution polyvalente pour les chantiers neufs ou de rénovation.