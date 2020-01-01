La laine de verre en vrac est principalement utilisée pour l’isolation des combles perdus, par soufflage mécanique. Elle permet une couverture homogène, sans joint ni pont thermique, même sur des surfaces irrégulières. Sa légèreté, sa résistance à l’humidité et ses performances thermiques en font une solution rapide à mettre en œuvre et particulièrement adaptée à la rénovation énergétique. Elle contribue aussi à l’isolation phonique tout en restant incombustible et stable dans le temps.