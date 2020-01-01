Le bois lamellé-collé est un matériau structurel composé de lames de bois assemblées par collage, offrant une résistance mécanique élevée et une grande stabilité. Utilisé pour les poutres, ossatures, charpentes ou structures apparentes, il permet de grandes portées sans déformation.

Esthétique et durable, il est souvent choisi pour les bâtiments bois architecturaux. Sur cette page, accédez à une sélection de lamellés-collés disponibles en plusieurs sections, essences (épicéa, douglas, mélèze…) et finitions.