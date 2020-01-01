Lampe à décharge

Les lampes à décharge produisent de la lumière grâce à un arc électrique entre deux électrodes, dans un gaz ou une vapeur métallique. Elles sont reconnues pour leur fort rendement lumineux et leur durée de vie élevée, ce qui les rend idéales pour l’éclairage public, industriel, sportif ou encore les projecteurs. On distingue différents types de lampes à décharge : sodium haute pression, iodures métalliques, mercure, ou basse pression selon les besoins d’intensité, de couleur et d’usage. Robustes et économiques à long terme, elles offrent une lumière puissante, souvent utilisée pour couvrir de grandes surfaces. Ces lampes nécessitent un ballast adapté pour fonctionner efficacement. Retrouve ici une sélection de lampes à décharge professionnelles, conçues pour des installations performantes et durables.