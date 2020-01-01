Lampe à incandescence

Les lampes à incandescence produisent de la lumière en chauffant un filament métallique jusqu’à incandescence dans une ampoule remplie de gaz. Longtemps utilisées dans tous types de bâtiments, elles offrent un éclairage chaleureux et une excellente restitution des couleurs. Faciles à installer, compatibles avec variateurs et très bon marché, elles restent prisées pour certains usages ponctuels, décoratifs ou techniques. Bien qu'elles soient progressivement remplacées par des technologies plus efficaces comme les LED, les lampes à incandescence conservent une place dans des applications spécifiques où leur simplicité et leur lumière immédiate sont recherchées. Sur cette page, explore une sélection de lampes incandescentes adaptées aux professionnels pour des installations d’appoint, de signalisation ou de décoration.