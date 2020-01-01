Lampe fluorescente

Les lampes fluorescentes sont des sources d’éclairage à décharge, couramment utilisées pour l’éclairage intérieur des bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels. Grâce à leur bon rendement lumineux et leur faible consommation énergétique, elles représentent une solution efficace pour l’éclairage général, notamment dans les bureaux, parkings ou locaux techniques. Disponibles en tubes linéaires (T5, T8…) ou en format compact (CFL), elles offrent une lumière homogène, durable et souvent compatible avec les luminaires existants. Leur large choix de températures de couleur permet d’adapter l’ambiance selon l’usage. Bien qu’en partie remplacées par les LED, elles restent prisées pour leur coût abordable et leur fiabilité. Consulte ici une sélection de lampes fluorescentes adaptées aux besoins des professionnels.