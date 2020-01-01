Lampe miniature

Les lampes miniatures sont des sources lumineuses de petite taille, conçues pour des applications spécifiques où compacité et précision sont essentielles. Elles sont largement utilisées dans les équipements de signalisation, les appareils de contrôle, l’instrumentation, les tableaux de bord, l’électronique ou encore les dispositifs médicaux. Disponibles en version incandescente, halogène ou LED, elles se distinguent par leur faible encombrement, leur efficacité énergétique et leur durée de vie adaptée à un usage professionnel. Ces lampes assurent un éclairage ponctuel, stable et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes. Leur large éventail de puissances, tensions et formats permet de répondre à de nombreux besoins techniques. Explore ici une gamme complète de lampes miniatures pour intégration dans tous types de systèmes.