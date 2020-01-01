Lampe rayonnement spécial

Les lampes à rayonnement spécial sont conçues pour émettre des spectres lumineux spécifiques adaptés à des usages techniques, industriels ou scientifiques. Elles sont utilisées dans des domaines variés : séchage de revêtements, polymérisation, désinfection UV, traitement par infrarouge, ou encore stimulation de croissance végétale. Halogènes, UV, infrarouges ou LED spécifiques, ces lampes offrent des performances optimisées selon le besoin ciblé. Leur rendement, leur stabilité et leur compatibilité avec les dispositifs professionnels garantissent une grande fiabilité dans les environnements exigeants. Ces sources lumineuses sont également utilisées dans les laboratoires, les lignes de production ou les installations médicales. Parcours ici une sélection de lampes techniques à rayonnement ciblé, adaptées aux besoins des professionnels.