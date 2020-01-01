Liant et mortier à base de résine acrylique, produit de minéralisation

Les liants et mortiers à base de résine acrylique sont appréciés pour leur souplesse, leur facilité d’application et leur excellente adhérence sur de nombreux supports. Utilisés en rénovation, étanchéité, ou ragréage, ils offrent une résistance adaptée aux contraintes modérées. En complément, les produits de minéralisation permettent de renforcer les supports poreux ou friables, en pénétrant en profondeur pour améliorer leur cohésion et leur résistance à l’eau. Ce duo de solutions convient parfaitement à la protection et à la consolidation de structures anciennes ou dégradées. Parcourez ici les liants et mortiers à base de résine acrylique, ainsi que les produits de minéralisation, pour vos travaux techniques ou de restauration.