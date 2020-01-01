Liant et mortier, produits de cuvelage

Les liants et mortiers – produits de cuvelage sont conçus pour assurer l’étanchéité et la protection des ouvrages enterrés ou exposés à l’humidité. Utilisés dans les caves, sous-sols, parkings ou réservoirs, ces systèmes permettent de former une barrière imperméable résistante à la pression de l’eau, qu’elle soit positive ou négative. Formulés à base de ciment, de résines ou d’adjuvants spécifiques, les produits de cuvelage assurent une adhérence optimale sur supports maçonnés et une grande durabilité. Ils sont adaptés aux travaux de rénovation ou de construction neuve, et se déclinent en mortiers d’imperméabilisation, enduits de cuvelage, ou systèmes bicomposants. Retrouvez ici une sélection de liants et mortiers pour cuvelage, pensés pour les professionnels exigeant une protection fiable et pérenne contre l’humidité.