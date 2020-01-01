Liant et mortier à base de résine époxyde

Les liants et mortiers à base de résine époxyde sont conçus pour les applications techniques nécessitant une très haute résistance mécanique, chimique et à l’abrasion. Idéaux pour les sols industriels, les scellements structurels, ou la réparation de béton, ces produits assurent une excellente adhérence sur béton, métal ou carrelage. Grâce à leur durcissement rapide et leur étanchéité, les mortiers époxydiques conviennent parfaitement aux environnements contraignants comme les usines, parkings, cuisines collectives ou zones de production. Leur mise en œuvre peut être manuelle ou à la spatule selon la formulation. Retrouvez ici une sélection de liants et mortiers à base de résine époxyde, pensée pour les professionnels du BTP à la recherche de performances élevées.